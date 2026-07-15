انت الان تتابع خبر الزيدي يؤكد اتجاه الحكومة نحو بناء علاقات خارجية متوازنة وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الاجنبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، ان الزيدي "التقى في مبنى الكونغرس الأمريكي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية براين ماست وأعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذلك ضمن زيارة سيادته الرسمية الى العاصمة الأمريكية واشنطن".وشهد اللقاء "البحث في صياغة تصورات مشتركة وبناءة لخطوات تطوير العلاقات العراقية الامريكية في مختلف الصعد والمجالات، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في برنامجها للاصلاح الاقتصادي، وإنعاش القطاعات ذات الجذب الاستثماري، فضلاً عن تعزيز قدرات قواتنا الامنية ومنهجية عدم الابقاء على اي سلاح خارج سيطرة الدولة".

وبين رئيس مجلس الوزراء أن "الحكومة تمضي في انتهاج مسار للعلاقات الخارجية المتوازنة، وتعزيز البيئة الملائمة للاستثمار، وإصلاح وتطوير القطاعات المالية والمصرفية التي تمهد الطريق لعمل المزيد من الشركات الأمريكية في العراق".

من جانبهم، شدد أعضاء لجنة الشؤون الخارجية على" دعمهم كل الشراكات الاقتصادية والسياسية مع العراق، وإسناد الجهود من الجانبين لتقوية العلاقات، و توسعة الاستثمارات والشراكات الاقتصادية وشراكات التمويل بين العراق والولايات المتحدة، مؤكدين أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به العراق في ترسيخ الاستقرار في المنطقة".