الامارات | «إسلامية دبي» تدعم «الجليلة» بـ 15 مليون درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أحمد درويش المهيري، إن الدائرة قدمت 15 مليون درهم، لتمويل إنشاء مركزي الأمراض المعدية وهندسة الجزيئات البروتينية في مؤسسة الجليلة، تأكيداً على استمرار دعم الدائرة للمشاريع التي تحافظ على سلامة الناس وصحة أفراد المجتمع.

وأضاف أن الدائرة تواصل العمل مع المؤسسات المعنية في الدولة، لتوحيد الجهود الوطنية الهادفة إلى تبني مبادرات خيرية مستدامة ورائدة، تدعم العمل الإنساني وتستهدف سعادة المجتمع.