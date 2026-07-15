انت الان تتابع خبر الزيدي يؤكد أهمية مشاركة الشركات الأمريكية في عملية التحول الرقمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرى خلال اللقاء وفق البيان "استعراض الفرص والمجالات المتاحة للتعاون بين العراق ومؤسسة تمويل التنمية، للمشاركة في عمليات إعمار البنى التحتية، وتوسعة الشراكة بالتمويل للمشاريع والخطط التنموية المنعشة للاقتصاد العراقي، في قطاعات؛ الطاقة، والنقل، والزراعة، والاقتصاد الرقمي، والخدمات. والإنتقال الى مرحلة التنفيذ والمباشرة بهذه المشاريع".

واشار رئيس الوزراء خلال اللقاء الى "مضي الحكومة في التحول بالاقتصاد العراقي، نحو التعدد والتنوع، ورفد صندوق التنمية بالمشاريع المواكبة التطور العالمي من خلال التركيز على الاقتصاد الرقمي، وإنشاء منافذ حكومية رقمية متكاملة، وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وإنشاء مراكز وطنية للبيانات التخصصية، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني"، وهي مجالات أكد "أهمية مشاركة الشركات الأمريكية فيها لتسريع عملية التحول الرقمي".

من جانبه، بيّن بلاك استعداد مؤسسة تمويل التنمية الدخول الى السوق العراقية بحزمة من شراكات التمويل للمشاريع الاستثمارية، والمساهمة في صندوق التنمية، وإسناد الشركات الامريكية في خطط الشراكة في مشاريع الصندوق بالقطاعات التنموية العراقية كافة.