تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن الميزات الرئيسية لهاتف iQoo 16 الرائد من الجيل القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع إطلاق هاتف iQoo 16 كإصدار رائد قادم للشركة في الربع الرابع 2026 وسيخلف الهاتف جهاز iQoo 15 الذي تم إطلاقه في شهر اكتوبر 2025 مع شريحة Snapdragon 8 Elite Gen 5

وقبل صدور أي تفاصيل رسمية كشف تسريب جديد عن تفاصيل رئيسية حول الهاتف المنتظر ويشير المصدر إلى أن هاتف iQoo 16 سيتميز بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro والذي يشاع أنه يستخدم تقنية تصنيع بدقة 2nm ويدعم ذاكرة من نوع LPDDR6 ومع ذلك يفتقر الجهاز لوجود مروحة تبريد نشطة active cooling fan

ويقال إن الهاتف سيحتوي على مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 50MP من نوع OmniVision OV50Q بحجم بصري يبلغ 1/1.3 inch وللمقارنة استخدم هاتف iQoo 15 مستشعرا رئيسيا بدقة 50MP من نوع Sony IM921 بحجم بصري أصغر يبلغ 1/1.56 inch ومن المثير للاهتمام أنه تم التلميح أيضا إلى أن هاتف iQoo 16 سيأتي بسعة بطارية تبلغ حوالي 8500mAh

ويشير التسريب أيضا إلى وجود مكبرات صوت مزدوجة متماثلة ومحرك خطي X axis linear motor من سلسلة AAC 0916 لتقديم ردود الفعل الاهتزازية وتشمل الميزات الأخرى المشار إليها قارئ بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية ومنفذ من نوع USB Type-C 3.2 ومقاومة الغبار والماء بمعياري IP68 و IP69