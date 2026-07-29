الإمارات تشارك في اجتماع الذكرى الـ50 لـ "معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا"

ابوظبي - سيف اليزيد - شاركت بعثة الإمارات العربية المتحدة لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في اجتماع للذكرى الخمسين لمعاهدة الصداقة والتعاون (TAC) في جنوب شرق آسيا، والذي عُقد في عاصمة جمهورية الفلبين مانيلا، على هامش اجتماعات وزراء خارجية "آسيان"، احتفاء بمرور خمسة عقود على توقيع المعاهدة التي تسهم في تعزيز السلام والاحترام المتبادل والتسوية السلمية للنزاعات وعلاقات حسن الجوار في المنطقة.

وتواصل معاهدة الصداقة والتعاون (TAC) أداء دور حيوي في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتوطيد التعاون.

وشارك سعادة محمد أحمد القمزي، سفير دولة الإمارات لدى رابطة الآسيان، في جلسة المناقشة التي عقدت تحت عنوان: "تعزيز الأمن البحري وتشجيع التعاون البحري"، حيث أكد سعادته في كلمة ألقاها باسم دولة الإمارات التأكيد على التزام الدولة الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، وبالقانون الدولي، والمبادئ المنصوص عليها في معاهدة الصداقة والتعاون، مشدداً على أن الأمن البحري وحرية الملاحة وسلامة النقل البحري الدولي أمور أساسية للتجارة العالمية والمرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة.

كما أكد سعادة القمزي مجدداً أن الإمارات العربية المتحدة، بصفتها شريكاً في الحوار القطاعي مع رابطة دول آسيان ستظل ملتزمة بتعميق التعاون العملي مع الدول الأعضاء لتعزيز الأمن البحري، والمرونة الإقليمية، ودعم نظام دولي قائم على القواعد ويستند إلى الحوار السلمي واحترام السيادة والالتزام بالقانون الدولي.