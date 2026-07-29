انت الان تتابع خبر رئيس هيئة النزاهة من أنقرة: لا ملاذ للفاسدين خارج العراق وسنلاحقهم قانونياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح اللامي أن "العراق يتطلع إلى تعزيز التعاون مع الدول الصديقة، وفي مقدمتها الجمهورية التركية، في مجال ملاحقة الأموال والعائدات المُتحصَّلة من جرائم الفساد، وتبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في استرداد الأموال المُهرَّبة وإعادتها إلى الخزينة العامة؛ لتوظيفها في مشاريع البنى التحتيَّة والخدمات والتنمية".

وأشار إلى أن "نجاح العراق في مُكافحة الفساد داخلياً ينبغي أن يقترن بشراكةٍ دوليَّةٍ حقيقية ترتكز على التعاون القانوني والدبلوماسيّ، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدوليَّة ذات الصلة، وفي مُقدّمتها اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد"، مشددا على أن "معركة العراق ضدَّ الفساد مُستمرَّةٌ ولا توقفها الحدود"، مؤكداً أن "من يعتقد أنه وجد ملاذاً آمناً خارج البلاد بعد تهريب أموال العراقيين إنما يعيش وهماً".