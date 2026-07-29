كاردانو (ADAUSD) يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 29-07-2026

يستقر سعر عملة كاردانو (ADAUSD) على سلسلة مكاسب متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السعر بارتفاعه الأخير إلى الاصطدام بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يهدد تلك المكاسب بالارتداد العكسي، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها ما يضاعف من الضغط السلبي حول السعر، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.1555$، ليستهدف مستوى الدعم 0.1455$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط