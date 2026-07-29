انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بيانات المخزونات الأمريكية من النفط والتي سجلت انخفاضاً خالف توقعات المحللين في القراءة الأسبوعية.

وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا انخفضت بمقدار 7.2 مليون برميل إلى 404.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بحوالي مليون برميل.

واستقر مخزون البنزين عند 211.3 مليون برميل في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل وقود التدفئة والديزل) بنحو 1.1 مليون برميل إلى 110.6 مليون برميل.