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تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 29-07-2026

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تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 29-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-29 15:34 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.29

استسلم سعر البتكوين (BTCUSD) للضغوط السلبية المحيطة له لينخفض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل تحركات السعر ضمن نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها ما يضاعف من الضغط السلبي حوله.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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