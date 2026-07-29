تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 29-07-2026

استسلم سعر البتكوين (BTCUSD) للضغوط السلبية المحيطة له لينخفض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل تحركات السعر ضمن نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها ما يضاعف من الضغط السلبي حوله.