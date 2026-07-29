سعر الفضة يحاول التماسك أمام الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 29-07-2026

تشهد الفضة (SILVER) تداولات متذبذبة خلال الفترة الأخيرة، مستفيدة من تماسك مستوى الدعم المهم 57.00$، في محاولة لتصريف حالة التشبع البيعي على مؤشرات القوة النسبية، التي بدأت في إرسال إشارات إيجابية قد تمنح السعر بعض الدعم على المدى القصير.

ورغم هذه المحاولات تبقى الضغوط الفنية قائمة بعد كسر خط اتجاه تصحيحي صاعد، مع استمرار التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية، ما يحد من فرص التعافي الكامل ويُبقي النظرة الحذرة مسيطرة خلال الفترة القريبة المقبلة.