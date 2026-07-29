الاقتصاد

سعر الفضة يحاول التماسك أمام الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 29-07-2026

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سعر الفضة يحاول التماسك أمام الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 29-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-29 00:49 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.29

تشهد الفضة (SILVER) تداولات متذبذبة خلال الفترة الأخيرة، مستفيدة من تماسك مستوى الدعم المهم 57.00$، في محاولة لتصريف حالة التشبع البيعي على مؤشرات القوة النسبية، التي بدأت في إرسال إشارات إيجابية قد تمنح السعر بعض الدعم على المدى القصير.

 

ورغم هذه المحاولات تبقى الضغوط الفنية قائمة بعد كسر خط اتجاه تصحيحي صاعد، مع استمرار التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية، ما يحد من فرص التعافي الكامل ويُبقي النظرة الحذرة مسيطرة خلال الفترة القريبة المقبلة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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