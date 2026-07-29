سعر سهم الاثمار القابضة (ITHMR) يعاود الانخفاض – توقعات اليوم – 29-07-2026

عاود سعر سهم الاثمار القابضة (ITHMR) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك بعدما حاول السهم تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ولكن وتحت سيطرة القوى البيعي تراجع السهم من جديد في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.197 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.177 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط