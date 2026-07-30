شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني تحت الضغط السلبي قبيل قرارات بنك إنجلترا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي ينتعش مقابل سلة من العملات العالمية

•تجدد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران

•بنك إنجلترا يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير

•الأسواق في انتظار جديدة حول مسار الفائدة البريطانية هذا العام



تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت على مدار يومين مقابل الدولار الأمريكي ، ليتحرك مرة أخرى باتجاه أدنى مستوياته في أربعة أسابيع ، وذلك وسط انتعاش عمليات شراء العملة الأمريكية كملاذ آمن ،في ظل تجدد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.



يختتم بنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري للسياسة النقدية، حيث من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة البريطانية ثابتة دون أي تغيير ، وذلك للاجتماع الخامس على التوالي.



نظرة سعرية

•سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم :تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى (1.3341$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.3369$ ) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.3376$).



•حقق الجنيه يوم الأربعاء ارتفاع بنسبة 0.6% مقابل الدولار ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 1.3274 دولارًا.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.15% ،ليرتد من أدنى مستوى له فى أسبوع ، عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا الانتعاش بفضل عمليات شراء الدولار كملاذ آمن ،فى ظل تجدد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ،وتنامي مخاوف اتساع رقعة الصراع ليشمل العديد من الدول فى الشرق الأوسط.



مستجدات الحرب الإيرانية

•تجددت المواجهة العسكرية مرة أخرى ،حيث شنت الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات الجوية استمرت نحو ساعتين واستهدفت عشرات المواقع التابعة لـلحرس الثوري الإيراني.

•جاءت الضربة الجوية الأمريكية ردًا على قيام الحرب الثوري الإيراني بشن هجوم صاروخي استهدف قواعد أمريكية في الأردن.

•وأكدت إيران استهداف قواعد أمريكية في الأردن، وشددت على أنها ستواصل الرد على أي هجمات تستهدف أراضيها.

•توسعت رقعة الحرب جغرافيًا بشكل غير مسبوق بعد استهداف ناقلة غاز مملوكة لأمريكا في ميناء دمياط المصري.

•اتسعت رقعة الصراع إقليميًا، مع استمرار الضربات الأمريكية السعودية على جماعات مدعومة من إيران في العراق، وتزايد المخاوف من انتقال المواجهة إلى جبهات أخرى.

•تعثر المساعي الدبلوماسية، إذ لا تزال المفاوضات بشأن خفض التصعيد ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز متوقفة، وسط تمسك كل طرف بمواقفه، مما يقلل فرص التوصل إلى هدنة جديدة في المدى القريب.

بنك إنجلترا

يختتم بنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري للسياسة النقدية ،حيث من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة البريطانية ثابتة دون أي تغيير عند نطاق 3.75% كأدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، وذلك للاجتماع الخامس على التوالي.



يصدر بحلول الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش قرار الفائدة البريطانية ،وبيان السياسة النقدية ،بجانب الإعلان عن عملية تصويت على قرار الفائدة.



ويتحدث محافظ بنك إنجلترا "أندرو بيلي" فى المؤتمر الصحفي بحلول 11:30 بتوقيت جرينتش تعليقًا على نتائج اجتماع السياسة النقدية وتطور معركة التضخم ومستقبل أسعار الفائدة.



توقعات حول أداء الجنيه الإسترليني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت تعليقات بنك إنجلترا و أندرو بيلي أقل عدوانية عما هو متوقعًا في الأسواق ،ستتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة البريطانية هذا العام ،مما سيؤدي إلى المزيد من الضغوط السلبية على مستويات الجنيه الإسترليني.



نظرة فنية

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يلتقط أنفاسه استعداداً لمحاولة صعود جديدة – توقعات اليوم – 30-07-2026