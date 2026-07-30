أخبار من السعودية.. "الملك سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية لإعادة تأهيل مرافق خدمية في إدلب

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 07:39 صباحاً كتب شريف احمد - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مقره بمدينة الرياض اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل عدة مرافق خدمية في منطقة حاس بمحافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية، يستفيد منها 11.608 أفراد بشكل مباشر و16.320 فردًا بشكل غير مباشر.

وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد بن علي البيز، وتتضمن إعادة تأهيل شاملة لمدرسة ومركز صحي ومرفق اجتماعي وتجهيزها بالأثاث والمستلزمات الأساسية والطاقة الشمسية، بما يسهم في استعادة أدوارها التعليمية والصحية والاجتماعية وتوفير بيئة آمنة وملائمة لأفراد المجتمع. استعادة الأصول التعليمية السورية ويأتي هذا المشروع جزءًا من برنامج استعادة الأصول التعليمية في الجمهورية العربية السورية، والذي يجري من خلاله حاليًا إعادة تأهيل وبناء وتجهيز 52 مدرسة في عدة محافظات سورية.

ويندرج العمل ضمن المبادرات الإنسانية والإغاثية للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لاستعادة البنية التحتية الصحية والمجتمعية، ودعم منظمات المجتمع المدني عبر إطلاق مشاريع نوعية داخل سوريا.