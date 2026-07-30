أخبار من السعودية.. أمطار ورياح وأتربة.. حالة الطقس على مناطق المملكة اليوم الخميس

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 07:39 صباحاً كتب شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.

كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة، قد تصل الى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة نجران والطريق الساحلي الواصل الى جازان.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.



الخليج العربي

الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

