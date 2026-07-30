أخبار من السعودية.. منها تعديل بيانات شهادة الميلاد.. تدشين خدمات جديدة في منصة "أبشر"

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الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد المشرف على وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلّف اللواء صالح بن سعد المربع، اليوم، تدشين عدد من مشاريع التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية للأحوال المدنية في منصة "أبشر"، وذلك في مقر نادي وزارة الداخلية بمنطقة الرياض.
وتشمل الخدمات الجديدة، خدمة تعديل بيانات شهادة الميلاد، وخدمة تعديل بيانات شهادة الوفاة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".
وتشمل الخدمات الجديدة، خدمة تعديل بيانات شهادة الميلاد، وخدمة تعديل بيانات شهادة الوفاة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".