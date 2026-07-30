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أخبار من السعودية.. منها تعديل بيانات شهادة الميلاد.. تدشين خدمات جديدة في منصة "أبشر"

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واس - الرياض 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. منها تعديل بيانات شهادة الميلاد.. تدشين خدمات جديدة في منصة "أبشر" 1/3
  • أخبار من السعودية.. منها تعديل بيانات شهادة الميلاد.. تدشين خدمات جديدة في منصة "أبشر" 2/3
  • أخبار من السعودية.. منها تعديل بيانات شهادة الميلاد.. تدشين خدمات جديدة في منصة "أبشر" 3/3

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد المشرف على وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلّف اللواء صالح بن سعد المربع، اليوم، تدشين عدد من مشاريع التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية للأحوال المدنية في منصة ""، وذلك في مقر نادي وزارة الداخلية بمنطقة الرياض.
وتشمل الخدمات الجديدة، خدمة تعديل بيانات شهادة الميلاد، وخدمة تعديل بيانات شهادة الوفاة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".
تدشين خدمات جديدة في منصة

الخدمات الإلكترونية

وتهدف هذه المشاريع التقنية والخدمات الإلكترونية، إلى تعزيز جهود وزارة الداخلية في التحول الرقمي، لتقديم حلول ذكية ومبتكرة للمواطنين والمقيمين، وتوفير الوقت والجهد والارتقاء بجودة خدمات الأحوال المدنية المقدمة لهم.
تدشين خدمات جديدة في منصة

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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