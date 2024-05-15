البيت الأبيض: بايدن سيستعمل حق النقض ضد مشروع قانون لمساعدة إسرائيل إذا أقره الكونغرس

اعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قانون بشأن تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل إذا أقره الكونغرس. ولفت البيت الابيض الى اننا سنضمن دائما أن لدى إسرائيل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، الا انه من شأن مشروع القانون أن يقوض قدرة الرئيس على تنفيذ سياسة خارجية فعالة.

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