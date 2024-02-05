شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفاضل بين 3 مدربين للخضوع لمعايشة خارجية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يفاضل اتحاد الكرة بين 3 مدربين لعمل فترة معايشة خارجية، وهم وائل رياض المدير الفنى لمنتخب الشباب، وعلي ماهر المدير الفنى للنادى المصرى، ومحمد شوقى مدرب منتخب مصر السابق، وذلك ضمن خطط اتحاد الكرة للارتقاء بالمدرب الوطنى فى المرحلة المقبلة.
وتأتي المعايشة الخارجية الأولى للمدربين التى يخطط لها اتحاد الكرة من أجل توفير كل ما يلزم المدرب الوطنى لتطويره ورفع قدراته.
وقرر المجلس الموافقة علي تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.
- الموافقة على اختيار 2 مدربين لعمل معايشة خارجية.
- الموافقة علي تعيين علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد.
- توجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية.
- الموافقة على عمل بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة استادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة.
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