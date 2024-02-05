شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفاضل بين 3 مدربين للخضوع لمعايشة خارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل اتحاد الكرة بين 3 مدربين لعمل فترة معايشة خارجية، وهم وائل رياض المدير الفنى لمنتخب الشباب، وعلي ماهر المدير الفنى للنادى المصرى، ومحمد شوقى مدرب منتخب مصر السابق، وذلك ضمن خطط اتحاد الكرة للارتقاء بالمدرب الوطنى فى المرحلة المقبلة.

وتأتي المعايشة الخارجية الأولى للمدربين التى يخطط لها اتحاد الكرة من أجل توفير كل ما يلزم المدرب الوطنى لتطويره ورفع قدراته.

وقرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب اجتماعه أمس لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها فى الاجتماع المقبل.