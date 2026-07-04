تكنولوجيا: تقرير: Oppo تعتزم دمج OxygenOS وRealme UI داخل ColorOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد أن Oppo قد تتجه إلى توحيد أنظمة التشغيل الخاصة بعلاماتها التجارية المختلفة، من خلال دمج OxygenOS وRealme UI بالكامل داخل ColorOS.

وكان Pete Lau قد أعلن في عام 2021 عن دمج OxygenOS مع ColorOS، ما أنهى تطوير نظام منفصل لهواتف OnePlus مقارنةً بهواتف Oppo. وتشير التسريبات الجديدة إلى أن الشركة تستعد لاتخاذ خطوة إضافية بضم Realme UI أيضًا إلى ColorOS.

وبحسب التقرير، تهدف هذه الخطوة إلى توحيد تطوير البرمجيات وتقليل تكاليف البحث والتطوير، ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة أعمال الشركة.

وتتزامن هذه المعلومات مع مؤشرات ظهرت مؤخرًا، أبرزها توجيه OnePlus في ألمانيا بعض العملاء نحو شراء هواتف Oppo، إلى جانب نفاد معظم منتجات OnePlus من متجرها الرسمي في المملكة المتحدة.

ويشير التقرير إلى أن OnePlus ستركز مستقبلًا على السوقين الهندية والصينية فقط، بينما يجري إنهاء نشاطها تدريجيًا في أسواق أخرى. وحتى في الهند، أصبحت خدمات ما بعد البيع الخاصة بأجهزة OnePlus تُدار بالفعل عبر Oppo.

في المقابل، يُقال إن Realme ستنسحب من السوق الصينية، مع تركيز أكبر على الأسواق العالمية، وهو ما قد يقلل من تداخل العلامتين التجاريتين خارج الهند.

أما في الولايات المتحدة، فلا يزال مستقبل العلامتين غير واضح، إذ لم يتضح بعد ما إذا كانت Oppo ستتخلى عن السوق بالكامل أو ستحاول التوسع بأجهزتها التي تحمل علامتها التجارية، خاصة أن OnePlus لم تتمكن من تجاوز حصة سوقية تبلغ 1% هناك.

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