تكنولوجيا: لينوفو تطلق جهاز الكمبيوتر المكتبي الجديد Yoga AIO i Aura Edition عالميا بمعالج Intel وطراز شاشة متطور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أتاحت لينوفو كمبيوتر المكتب المتكامل Yoga AIO i Aura Edition بشكل عالمي وموسع بعد أن تم الإعلان عنه أول مرة خلال يناير الماضي وكان هذا الكمبيوتر من بين الأجهزة العديدة التي جلبتها لينوفو إلى معرض CES 2026 في مدينة Las Vegas ورغم أن العديد من هذه الأجهزة وصل بعد أشهر قليلة فقد انتظرت لينوفو حتى منتصف شهر مايو قبل بيع الجهاز بأي سعة والآن وسعت الشركة توفره ليصل إلى أسواق امريكا الشمالية

وتطرح الشركة هذا الحاسب المكتبي حالياً في السوق الأمريكي ضمن خيار مواصفات واحد فقط وبسعر يبلغ $3097.99 في أسواق US وعلى العكس من ذلك لا يزال الكمبيوتر مدرجاً تحت بند قريباً في كندا

ويعتمد جهاز Yoga AIO i Aura Edition على معالج Intel Core Ultra X7 358H وهو معالج يحتوي على 16 نواة يجمع بين 4 أنوية من فئة Cougar Cove P Cores و 8 أنوية من نوع Darkmont E Cores بجانب 4 أنوية أخرى من فئة Darkmont E Cores تعمل بتردد أقل ويضم المعالج وحدة رسوميات مدمجة وقوية من نوع Arc B390 تحتوي على 12 من أنوية Xe3 وهي قادرة على تشغيل ألعاب الجيل الأول بدقة 1080p أو بدقة 1440p في بعض الحالات

وبالإضافة إلى ذلك يتضمن الكمبيوتر ذاكرة عشوائية سعة 32 جيجا من نوع LPDDR5X RAM وبسرعة تصل إلى 9600 MT/s ومساحة تخزين بحجم 1 TB من فئة M.2 2280 SSD وتأتي الشاشة متكاملة وبدقة 4K من نوع لوحات OLED وتدعم معدل تحديث يبلغ 165 Hz ومستوى سطوع يبلغ 225 nits في وضع SDR ويرتفع ليصل إلى 1000 nits عند تفعيل وضع HDR ولم تؤكد لينوفو بعد ما إذا كانت أسواق امريكا الشمالية ستحصل على خيارات التخصيص المتوفرة في مناطق أخرى من العالم مثل استراليا و اوروبا