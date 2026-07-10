تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوبها المحمزل الألعاب الجديد Legion 5 15AGP11 عالميا ببطاقة Nvidia GeForce RTX 5070 12GB وشاشة OLED بمعدل 165 Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مرت بضعة أشهر منذ أن أصدرت لينوفو جهاز Legion 5 15IAX11 عالميا ليحل محل طراز Legion 5 15IRX10 الأقدم والمعروض حاليا بسعر 1730 دولار ويجمع هذا المحمول المخصص للألعاب بحجم 15.3 inch بين معالجات Arrow Lake HX الجديدة وبطاقة رسوميات تصل إلى Nvidia GeForce RTX 5070 12GB المخصصة للأجهزة المحمولة

والآن انضم طراز Legion 5 15AGP11 المعتمد على معالجات AMD إلى السلسلة مع تحديث خاص بالرسوميات وللتوضيح ظهر جهاز Legion 5 15AGP11 لأول مرة في يناير خلال معرض CES 2026 مع معالجات AMD Gorgon Point مثل Ryzen AI 9 465 ويقدم هذا الجهاز الذي تم إطلاقه بعد ذلك بوقت قصير أداء أفضل للمعالج مقارنة بطراز Legion 5 15AHP11 المعتمد على رقاقات AMD Hawk Point والذي يتوفر حصريا مع معالج Ryzen 7 250

وفي المقابل كان كلا اللابتوبين متاحين مع بطاقات رسوميات تصل إلى GeForce RTX 5070 8GB ولكن تحديث لينوفو الجديد يضيف بطاقة GeForce RTX 5070 12GB لطراز Legion 5 15AGP11 بينما تظهر النسخة سعة 8 جيجا الآن في طراز Legion 5 15AHP11 ويحتفظ جهاز Legion 5 15AGP11 ببطارية بقدرة 80 Wh وشاشة OLED بمعدل تحديث 165 Hz بالإضافة إلى فتحتين من فئة M.2 2280 وفتحات DDR5 SODIMM داخل هيكل يزن 1.87 kg

ويشير موقع مواصفات المنتجات PSREF التابع لشركة لينوفو إلى أن جهاز Legion 5 15AGP11 سيكون متاحا بشكل عالمي مع بطاقة الرسوميات GeForce RTX 5070 12GB وفي حين لا تزال الأسعار ومواعيد التوافر غير معروفة حتى الآن ستكون وحدة الرسوميات قابلة للتكوين مع معالجات AMD Ryzen AI 7 450 أو Ryzen AI 9 465 ويمكن زيارة موقع الشركة الرسمي لمطالعة المزيد من التفاصيل