تكنولوجيا: شركة GMKtec تطلق جهاز الكمبيوتر المصغر الجديد EVO-X1 Pro بذاكرة عشوائية سعة 64 جيجا ومنفذ OCuLink عالميا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة GMKtec في وقت سابق من هذا الأسبوع جهاز EVO-X3 عالميا ويتميز بنفس شريحة Ryzen AI Max+ 395 المستخدمة في طراز العام الماضي EVO-X2 والمعروض حاليا بسعر 1999 دولار ولم تتوقف الشركة عند هذا الحد بل تقدمت الآن بجهاز كمبيوتر مصغر جديد ينضم أيضا إلى سلسلة EVO الخاصة بها

وعادت الشركة هذه المرة إلى جيل EVO-X1 عبر إطلاق طراز EVO-X1 Pro وللتوضيح ظهر جهاز EVO-X1 لأول مرة في بداية عام 2025 مع معالج AMD Ryzen AI 9 HX 370 ودعم منفذ OCuLink ويقدم جهاز EVO-X1 أداء سريعا للمعالج ووحدة الرسوميات بالنظر إلى حجم هيكله المدمج الذي يأتي بمقاسات 110x107x63mm

وعلى النقيض من ذلك يعتمد جهاز EVO-X1 Pro الأحدث على معالج Ryzen AI 9 HX 470 الجديد من سلسلة Gorgon Point التابعة لشركة AMD وهو في الأساس نسخة معاد تسميتها من معالج Ryzen AI 9 HX 370 ويسجل نتائج أعلى قليلا في اختبارات أداء المعالج مقارنة بالجيل السابق كما قامت AMD بزيادة تردد المعالج الرسومي المدمج Radeon 890M بنسبة تصل إلى 7% تقريبا ليرتفع من 2.9 GHz إلى 3.1 GHz

ويعود دعم منفذ OCuLink مجددا بجانب فتحة تخزين فئة PCIe Gen 4 SSD ومنفذ مزدوج فئة Gigabit Ethernet وذاكرة عشوائية تصل إلى سعة 64 جيجا ومع ذلك استبدلت GMKtec ذاكرة LPDDR5X-7500 RAM التي استخدمتها داخل جهاز EVO-X1 بذاكرة أبطأ من نوع LPDDR5-6400 RAM في طراز EVO-X1 Pro الجديد ويتوفر الجهاز حاليا للطلب في الصين مع ذاكرة سعة 64 جيجا ومساحة تخزين بحجم 1 TB بسعر يبلغ 1469 دولار وتشير التقارير إلى أن EVO-X1 Pro سينطلق عالميا في يوم 14 من يوليو الحالي بسعر يبلغ 1249 دولار