أخبار من السعودية.. "وقاء" يدعو إلى تحصين الماشية ضد حمى الوادي المتصدع للحماية والحد من العدوى

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - أكد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" أهمية تحصين الماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، مشيرًا إلى أن التحصين يمثل خط الدفاع الأول لحماية القطعان من حالات الإجهاض والخسائر الإنتاجية، والإسهام في الحد من خطر انتقال المرض إلى الإنسان. حمى الوادي المتصدع وأوضح المركز أن حمى الوادي المتصدع مرض فيروسي مشترك يصيب الحيوانات وينتقل عبر البعوض والذباب الماص للدم، كما قد ينتقل بين الحيوانات من خلال الهواء الملوث أو إفرازات الحيوانات المجهضة، مبينًا أن من أبرز أعراضه ارتفاع درجة حرارة الحيوان، وفقدان الشهية، والإجهاض، والإسهال الدموي، والضعف والخمول.

ودعا "وقاء" المربين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، وفي مقدمتها تحصين الحيوانات وفق التعليمات المعتمدة، وعزل الحالات المشتبه بإصابتها، واستشارة الطبيب البيطري، والتطهير والتعقيم الدوري للحظائر والأدوات، ومكافحة نواقل المرض، مع سرعة الإبلاغ عن أي حالات اشتباه عبر الرقم الموحد (8002470000)، حفاظًا على الثروة الحيوانية وتعزيزًا للسلامة الصحية.

