هيئة الموانئ البحرية السودانية تستقطب خطا ملاحياً جديدا

في خطوة متقدمة لتعزيز حركة التجارة البحرية وتوسيع شبكة الخطوط الملاحية، استقبلت محطة الحاويات بميناء بورتسودان اليوم الوابور (INTER SYDNEY)، والذي يرسو بالميناء للمرة الأولى، تحت وكالة شركة “بولارس” للملاحة.

حيث يبلغ طوله 231 متراً، وعرضه 32.25 متراً، فيما يصل غاطسه إلى 12.20 متر.

يؤكد وصول هذا الوابور نجاح الهيئة في استقطاب خطوط ملاحية جديدة .

وأكد اعلام هيئة الموانئ البحرية أن استقطاب هذا الخط الملاحي الجديد يأتي ثمرةً لاستقرار العمليات التشغيلية، وارتفاع معدلات الكفاءة والسرعة في عمليات المناولة بمحطة الحاويات، مشيرا إلى مواصلة جهود الهيئة لترسيخ مكانة الميناء كمركز لوجستي محوري ورئيسي في المنطقة.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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