مدبولي: نواصل جهودنا لمعرفة مصدر المسيرة المهاجمة لميناء دمياط

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الأجهزة الأمنية المصرية تواصل جهودها المكثفة لمعرفة مصدر الطائرة المسيرة التي استهدفت السفينتين في ميناء دمياط، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الحادث.

وحسب قناة العربية، فقد قال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الحكومة المصرية مساء الخميس، إن الأولوية القصوى منذ لحظة الإبلاغ عن الحادث كانت للتعامل الفوري مع الحريق وإخماده، مشيرًا إلى أنه جرى فصل السفينتين الموجودتين في الموقع عن بعضهما فور اندلاع النيران لمنع امتدادها، وإلى أن الأضرار التي لحقت بسفينة التخزين كانت محدودة، بينما وقع الضرر الأكبر في سفينة التغويز.

وأضاف مدبولي أنه جرى اتخاذ إجراءات احترازية مشددة، إذ تقرر إبعاد السفينة المتضررة عن الميناء بمسافة 3 كيلومترات تحسبًا لأي تطورات، مؤكدًا أن حركة الملاحة البحرية في ميناء دمياط عادت إلى طبيعتها بالكامل عقب السيطرة التامة على الحريق.

التعامل الأمني مع الواقعة

وعن التنسيق بين مؤسسات الدولة، أوضح مدبولي أن التعامل مع حادث دمياط جرى بالتنسيق المباشر والتكامل التام بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية، مؤكدًا أن التعامل الأمني مع الواقعة جرى على أعلى مستوى.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن تفعيل العمل بمنظومة الطوارئ والمنظومات البديلة أسهم بشكل مباشر في منع أي تأثر لإمدادات الغاز والوقود في السوق المحلي.



وأضاف أن الحكومة تواصل العمل بشكل مكثف لتأمين شحنات السفن في ميناء دمياط لضمان استمرار انتظام الحركة التجارية والتأكد من أمن المنشآت وسلامتها.

إصلاح السفينة المتضررة

أما فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية للتعامل مع الآثار الناجمة عن الحادث، فقال مدبولي أنه جرى البدء فورًا في إجراءات إصلاح السفينة المتضررة في دمياط، كما كشف عن الدفع بسفينة بديلة سيجري تشغيلها لحين الانتهاء الكامل من أعمال الصيانة والإصلاح للسفينة المتضررة.