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في ظل هجمات روسية.. أوكرانيا تأمر بإجلاء سكان بمنطقة كراماتورسك

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أ ف ب- كييف 0 تبليغ

في ظل هجمات روسية.. أوكرانيا تأمر بإجلاء سكان بمنطقة كراماتورسك

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 10:40 مساءً كتب شريف احمد - تلقّت مئات العائلات في كراماتورسك بشرق أوكرانيا أمرا بإخلاء مدينتهم بسبب تكثيف روسيا هجماتها عليها، بحسب ما أعلنت الإدارة العسكرية في المنطقة الأربعاء.
وقال حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاتشكين إن "هذا القرار صعب لكنه ضروري"، مشيرا إلى أن "الوضع الأمني يتدهور، ومن غير المقبول تاليا تَرْك الأطفال عرضة للتهديد المستمر للهجمات الروسية".
وأشار إلى أن عملية الإجلاء تشمل 525 طفلا مع أولياء أمورهم.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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