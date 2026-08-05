إصابات في حادث طعن وسط لندن

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 10:40 مساءً كتب شريف احمد - أصيب أربعة أشخاص، اليوم، في حادث طعن وقع بمنطقة "كوفنت جاردن" وسط العاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت شرطة العاصمة البريطانية "ميتروبوليتان" أنها ألقت القبض على امرأة تبلغ من العمر (47) عامًا، للاشتباه في حيازتها سلاحًا هجوميًا وارتكابها اعتداء، فيما نُقل المصابون الأربعة إلى أحد مراكز علاج الإصابات البالغة لتلقي الرعاية الطبية.

وأضافت أن المؤشرات الأولية ترجح ارتباط الواقعة بأزمة تتعلق بالصحة النفسية، مشيرةً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

