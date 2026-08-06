الدولار الكندي يرتفع بدعم من البيانات الاقتصادية المحلية وتراجع الدولار الأمريكي

ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات الأربعاء، مستفيداً من تراجع واسع للدولار الأمريكي، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية محلية عززت الثقة في أداء الاقتصاد الكندي.

وصعد الدولار الكندي بنسبة 0.3% إلى 1.4025 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، بما يعادل 71.30 سنتاً أمريكياً، بعدما تحرك خلال الجلسة في نطاق تراوح بين 1.4015 و1.4080.

وقال شون أوزبورن وإريك ثيوريت، المحللان الاستراتيجيان في سكوشيا بنك، إن هناك مبررات تدعم تحقيق الدولار الكندي مزيداً من التحسن التدريجي، مستندين إلى استقرار فروق العوائد قصيرة الأجل وتحسن المفاجآت الإيجابية في البيانات الاقتصادية.

وأشارا إلى أن الفارق بين عائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين ونظيرتها الأمريكية تقلص إلى نحو 136 نقطة أساس، مقارنة مع 145 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

وأظهرت البيانات الصادرة الثلاثاء أن الفائض التجاري الكندي سجل أعلى مستوياته في أربع سنوات خلال يونيو، فيما توسع قطاع التصنيع في يوليو بأسرع وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات.

كما أظهرت بيانات أولية حديثة أن الاقتصاد الكندي يتجه لتحقيق نمو سنوي يبلغ 3.4% خلال الربع الثاني من العام.

وتتجه أنظار المستثمرين الآن إلى بيانات التوظيف الكندية المقرر صدورها يوم الجمعة، والتي قد تقدم مؤشرات إضافية حول قوة الاقتصاد، وسط توقعات بإضافة نحو 15 ألف وظيفة.

في المقابل، تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، بعدما عززت الآمال المتجددة بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران تراجع الطلب على العملة الأمريكية باعتبارها ملاذاً آمناً.

كما انخفضت أسعار النفط، أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 1.4% لتتداول عند 74.75 دولاراً للبرميل.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية على مختلف الآجال، وصعد عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.9 نقطة أساس ليصل إلى 3.568%.