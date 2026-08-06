استقرار أسعار النفط وسط تقدم في المفاوضات بشأن مضيق هرمز

استقرت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء، في ظل تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان تواصل مفاوضات للتوصل إلى اتفاق ينظم حركة السفن عبر مضيق هرمز.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت عقود خام برنت، المعيار العالمي، بمقدار 7 سنتات لتصل إلى 79.43 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 50 سنتاً إلى 75.27 دولاراً للبرميل.

تقدم في المحادثات

وأفادت مصادر إقليمية بأن المفاوضات الجارية تتناول اتفاقاً مؤقتاً يقضي بعبور السفن المتجهة إلى داخل الخليج عبر المياه الإقليمية الإيرانية، بينما تعبر السفن المغادرة عبر المياه العُمانية، بالتنسيق مع طهران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز مساء الثلاثاء، إن المفاوضات استمرت طوال اليوم، مضيفاً: "يبدو أن الأمور تسير بشكل جيد للغاية."

كما صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي، بأن اتفاقاً لإعادة فتح الممر المائي، الذي يعد شرياناً رئيسياً لنقل النفط والغاز والأسمدة والعديد من المنتجات الصناعية، قد يتم التوصل إليه خلال الأسبوع الجاري.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد وقعتا في 17 يونيو مذكرة تفاهم لإعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن الاتفاق انهار سريعاً بعد تجدد القتال بشأن مسارات عبور السفن داخل المضيق.

وبحسب التقرير، استهدفت طهران سفناً كانت تبحر بمحاذاة السواحل العُمانية تحت حماية عسكرية أمريكية، في محاولة لإجبارها على العبور عبر مياهها الإقليمية، وهو ما دفع واشنطن إلى الرد بشن أكثر من 12 موجة من الغارات الجوية، إلى جانب إعادة فرض حصارها البحري على إيران.