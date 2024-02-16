شكرا لقرائتكم خبر عن أهلى 2009 يواجه الزمالك اليوم فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادى الأهلى مواليد 2009 ضيفًا على الزمالك اليوم الجمعة، فى المباراة التى تقام بين الفريقين على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن الجولة 22 من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلى 2009 المباراة وفى رصيده 41 نقطة، وسجل 37 هدفًا مقابل 18 هدفًا فى مرماه.

ويضم الجهاز الفنى لفريق أهلى 2009 كلًّا من ياسر محمدين مديرًا فنيًّا، وياسين كامل مدربًا مساعدًا، وأحمد بلبل الهادي مدرب الحراس، وأحمد إبراهيم الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.