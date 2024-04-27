الترجي يفوز على صن داونز ويتأهل لنهائي دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي فوزًا ثمينًا خارج أرضه على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024.



وكان الفريق التونسي قد نجح في تحقيق الفوز على صن داونز لهدف نظيف في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي شهدها ملعب "رادس" بتونس.

وجاء هدف الفوز خلال مباراة الإياب عن طريق اللاعب رائد بوشنيبة في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني من عمر المباراة.

وكان الشوط الأول قد شهد توقفًا للمباراة، بعدما دخل اللاعبين والحكام لغرفة الملابس، بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة على ملعب المباراة.

ومن المقرر أن يواجه الترجي التونسي نظيره الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، بعدما نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز على الفريق الكونغولي بهدفين نظيفين.

وكان الترجي التونسي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

الدفاع: محمد بن علي – محمد أمين توجاي – ياسين مرياح – محمد أمين بن حميدة

الوسط: حسام تقا – غيلان الشعلالي – روجي أهولو – حسام الدين غشة

الهجوم: يان ساس – رودريجو رودريجيز