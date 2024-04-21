الامارات | 4 عوامل فنية حجبت «الأولمبي» عن الأولمبياد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب المنتخب الوطني السابق لكرة القدم والمحلل الفني الدكتور عبدالله مسفر، أن هناك أربعة عوامل فنية أساسية حجبت «الأبيض الأولمبي» عن التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، بعد تعرضه لخسارتين أمام كوريا الجنوبية 0-1، واليابان 0-2، خلال منافسات كأس آسيا تحت 23 سنة المقامة حالياً في الدوحة.

وقال مسفر لـ«الإمارات اليوم»: «تتمثل العوامل الأربعة في عدم إعداد المنتخب وتجهيزه بشكل يتناسب مع حجم البطولة، وغياب الوضوح في الشكل الفني للمنتخب أمام كوريا الجنوبية واليابان اللذين تفوقا عليه أداء ونتيجة، إضافة إلى عدم معرفة المدرب الأورغوياني مارسليو برولي بالكرة الآسيوية، إذ لم يسبق له العمل في المنطقة، فضلاً عن ضعف معرفته بلاعبي المنتخب الأولمبي».

وأضاف: «المنتخب الأولمبي بات خارج حسابات التأهل، وعليه الانتظار لسنوات مقبلة حتى موعد الأولمبياد المقبل، على الرغم من أن الفرصة كانت سانحة بشكل أفضل للوصول إلى الأولمبياد، كون أغلب العناصر تلعب في المنتخب الأول، ومن بينهم مجموعة ممتازة».

وأكمل مسفر: «بصمة المدرب لا تظهر خلال فترة قصيرة من توليه المهمة، مثلما حدث مع برولي، وكان يفترض أن يتم التعاقد معه قبل فترة حتى يقوم بتجهيز المنتخب بالشكل المطلوب، وما شاهدناه في البطولة الحالية أنه لم يوفق حتى في طريقة اللعب، وكان مركز الخطورة في المنتخب بالأداء الفردي».

ويتصدر منتخبا اليابان وكوريا الجنوبية ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط لكل منهما، وصعدا معاً للدور ربع النهائي، فيما بقي «الأبيض الأولمبي» والصين من دون رصيد وودّعا المنافسات.

برولي: فارق الإعداد بين المنتخب واليابان انعكس على الأداء

أكد مدرب المنتخب الأولمبي، الأورغوياني مارسليو برولي، أن فارق الإعداد كان واضحاً بين المنتخب الأولمبي ونظيره الياباني، وانعكس لمصلحة الأخير من حيث الأداء.

وقال برولي في تصريحات صحافية: «منتخب اليابان حظي بمستوى إعداد أفضل من المنتخب الإماراتي، وكان هذا الأمر واضحاً في المباراة على مستوى الأداء».