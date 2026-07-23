تفاصيل.. فرصة استثمارية لتشغيل وصيانة محال المنطقة التاريخية في ينبع

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - طرحت بلدية محافظة ينبع فرصة استثمارية لتشغيل وصيانة محال المنطقة التاريخية، ضمن جهودها الرامية إلى استقطاب الاستثمارات النوعية، وتنشيط الحركة الاقتصادية، بما يسهم في تطوير المنطقة التاريخية وتعزيز جودة الحياة.
وأوضحت البلدية أن الفرصة الاستثمارية تستهدف تشغيل الأنشطة التجارية في المنطقة التاريخية بمحافظة ينبع، على مساحة تبلغ 1.823.22 مترًا مربعًا، مشيرة إلى أن آخر موعد لشراء كراسة الشروط والمواصفات سيكون يوم 25 أغسطس المقبل عند الساعة 4 صباحًا، على أن تُفتح المظاريف في اليوم نفسه عند الساعة 10 صباحًا.
ودعت المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من هذه الفرصة، والاطلاع على تفاصيلها عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص"، أو من خلال التطبيق.
وأوضحت البلدية أن الفرصة الاستثمارية تستهدف تشغيل الأنشطة التجارية في المنطقة التاريخية بمحافظة ينبع، على مساحة تبلغ 1.823.22 مترًا مربعًا، مشيرة إلى أن آخر موعد لشراء كراسة الشروط والمواصفات سيكون يوم 25 أغسطس المقبل عند الساعة 4 صباحًا، على أن تُفتح المظاريف في اليوم نفسه عند الساعة 10 صباحًا.
ودعت المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من هذه الفرصة، والاطلاع على تفاصيلها عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص"، أو من خلال التطبيق.