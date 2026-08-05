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أخبار من السعودية.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعم الأمن الغذائي في قطاع غزة

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واس- غزة 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعم الأمن الغذائي في قطاع غزة 1/3
  • أخبار من السعودية.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعم الأمن الغذائي في قطاع غزة 2/3
  • أخبار من السعودية.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعم الأمن الغذائي في قطاع غزة 3/3

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 10:39 مساءً كتب شريف احمد - دعم المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الفئات الأكثر احتياجًا وسط وجنوب قطاع غزة بـ(25,000) وجبة غذائية ساخنة، استفاد منها (25,000) فرد.
وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

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وتأتي هذه الجهود امتدادًا لنهج المملكة العربية السعودية الإنساني الراسخ وتجسيدًا لدورها الريادي في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، بما يسهم في التخفيف من معاناته وتحسين ظروفه المعيشية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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