أخبار من السعودية.. الآلية والشروط والمستندات.. تسجيل الموقع الزراعي بالسجل المطور

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 03:27 صباحاً كتب شريف احمد - أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة شروط وآلية تسجيل الحيازات الزراعية في السجل الزراعي المطور، داعيةً أصحاب المزارع إلى استيفاء المتطلبات اللازمة قبل تقديم طلباتهم.

شروط تقديم الطلب

حددت الوزارة جملة من الاشتراطات وفق طبيعة كل حيازة، أبرزها:

- إذا كانت الحيازة مملوكة بعدة صكوك لمالك واحد، يُقدَّم طلب واحد مع إرفاق جميع الوثائق.

- يُقدَّم الطلب باسم مالك الحيازة الزراعية.

- إذا امتلك المستفيد عدة مزارع في مواقع مختلفة، تُسجَّل كل حيازة بطلب مستقل.

- إذا كانت الحيازة مؤجَّرة، يمكن إضافة المستأجر من قِبَل المالك عبر أيقونة "إضافة مستأجر" بعد إصدار السجل.

- إذا كانت الحيازة لورثة، يُقدَّم الطلب باسم وكيل الورثة مع إرفاق الوكالات وحصر الإرث.

- إذا كانت الحيازة وقفاً، تُسجَّل باسم الناظر على الوقف.

- إذا كانت الحيازة بصك مشاع، يُقدَّم الطلب باسم أحد الملاك مع وكالات جميع الشركاء.



أتاحت الوزارة ثلاثة خيارات لتحديد موقع الحيازة:

- بالخارطة: عبر اختيار المنطقة ثم المحافظة واختيار الحيازة من القائمة.

- بالإحداثيات: بإدخال خط الطول وخط العرض.

- برقم المزرعة: وهو رقم خاص ببرنامج الحصر بصيغة XX_XX_XXXXXX ، يمكن الحصول عليه عبر أيقونة الاستفسارات بإدخال إحداثيات الحيازة.

المستندات الإلزامية

خيارات تحديد الموقع



اشترطت الوزارة إرفاق صك الملكية أو ما يقوم مقامه من مشهد أو وثيقة مبايعة، إضافة إلى الكروكي الخاص بالحيازة، على أن تكون جميع المرفقات بصيغة PDF بحجم لا يتجاوز 3 ميغابايت.

وللاستفسار أو تقديم الشكاوى، يمكن التواصل عبر أيقونة الاستفسارات في المنصة وكتابة التفاصيل لمعالجة الطلب في أقرب وقت.

