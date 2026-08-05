أخبار من السعودية.. محمية عروق بني معارض.. إنجازات 5 أعوام تعزز مكانتها بين الأبرز عالميا

عروق بني معارض

السياحة البيئية المستدامة

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 03:27 صباحاً كتب شريف احمد - أسهمت جهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، على مدى خمسة أعوام، في حفظ موائل محمية عروق بني معارض واستعادة أنواعها الفطرية، وتطوير كفاءة إدارتها، بما عزز مكانتها بوصفها أحد المواقع الطبيعية المهمة في المملكة، وتُوّجت هذه الجهود باعترافات دولية بارزة.وأُدرجت المحمية في عام 2023م ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، تقديرًا لقيمتها الطبيعية العالمية الاستثنائية، فيما أُدرجت في عام 2025م ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، اعترافًا باستيفائها معايير الحوكمة الفعالة.وشملت جهود المركز إعادة توطين الأنواع الفطرية في موائلها الطبيعية، ومن أبرزها المها الوضيحي، وظبي الريم، والإدمي، إلى جانب رفع كفاءة إدارة المحمية من خلال تطوير منظومة الحماية والرصد وتعزيز القدرات التشغيلية، بما يسهم في المحافظة على مواردها الطبيعية.وفي إطار تعزيز الشراكة المجتمعية، عمل المركز على تكامل الجهود مع الجهات المعنية والمجتمعات المحلية، بما يعزز المشاركة في حماية البيئة والحفاظ على التنوع الأحيائي بالمحمية.كما شهدت المحمية جهودًا لتطوير السياحة البيئية المستدامة، من خلال تقديم تجارب سياحية مستدامة وإطلاق مسارات سياحية، من بينها مسار كِندة السياحي بطول 50 كيلومترًا، بما يتيح للزوار التعرف على المقومات الطبيعية للمحمية مع المحافظة على بيئتها.وتعكس هذه المنجزات جهود المركز في حماية الحياة الفطرية وصون الموائل الطبيعية، وتعزيز الإدارة الفعالة للمحميات، ودعم السياحة البيئية والشراكة المجتمعية، بما يرسخ حضور محمية عروق بني معارض على خارطة المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية.