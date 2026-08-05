أخبار من السعودية.. استفاد منها 24,850 فردا.. السعودية تواصل توزيع الوجبات الساخنة في غزة

- 1/3
- 2/3
- 3/3
الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 03:27 صباحاً كتب شريف احمد - قدم المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, للأسر الأكثر احتياجًا في قطاع غزة بالوجبات الغذائية الساخنة (24,850) وجبة غذائية ساخنة وسط وجنوب القطاع، استفاد منها (24,850) فردًا، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية، من خلال توفير الاحتياجات الغذائية العاجلة وتعزيز الأمن الغذائي للفئات المحتاجة، بما يسهم في التخفيف من وطأة الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية، من خلال توفير الاحتياجات الغذائية العاجلة وتعزيز الأمن الغذائي للفئات المحتاجة، بما يسهم في التخفيف من وطأة الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع.