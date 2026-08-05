أخبار من السعودية.. طقس الأربعاء.. سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الغربية وحرارة شديدة بالشرقية



في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض، المدينة المنورة ولا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، مكة المكرمة ونجران.

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 06:53 صباحاً كتب شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، على مناطق المملكة بتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة كما تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية منها.في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض، المدينة المنورة ولا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، مكة المكرمة ونجران.

حالة البحر الأحمر



رصد المركز الوطني للأرصاد حالةً بحرية متفاوتة على امتداد البحر الأحمر، إذ تهب رياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، فيما تسود رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 إلى 33 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وتتراوح ارتفاعات الأمواج بين نصف متر ومتر ونصف على الجزأين الشمالي والجنوبي، وبين متر ونصف ومترين ونصف على الجزء الأوسط. وتتراوح حالة البحر بين خفيف ومتوسط الموج على الجزأين الشمالي والجنوبي، فيما يصل إلى متوسط إلى مائج على الجزء الأوسط.



حالة الخليج العربي



كما رصد "الأرصاد" حالةً بحرية متقلبة على امتداد الخليج العربي، إذ تهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية مساءً بسرعة تتراوح بين 15 و30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تسود رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، قد ترتفع إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية. وتتراوح ارتفاعات الأمواج بين نصف متر ومتر، قد تتجاوز مترين جنوباً عند نشاط السحب الرعدية.

وتتراوح حالة البحر بين خفيف الموج على معظم المناطق، قد يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة.