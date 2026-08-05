سعر سهم كيان السعودية (2350) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 05-08-2026

مدد سعر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (2350) من مكاسبه القوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

ليتخلص السهم بذلك من ضغطه السلبي خاصة وقد جاء هذا مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة لصحة هذا الاختراق من الناحية الفنية ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى الدعم 5.15 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 6.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد