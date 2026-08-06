سعر اليورو مقابل الدولار يحاول اختراق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 06-08-2026

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على سلسلة من المكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع ميل إلى التذبذب بعد اصطدامه بمستوى المقاومة المهم 1.1555، وهو الهدف السعري الذي أشرنا إليه في التحليلات السابقة، في محاولة لاكتساب الزخم اللازم لاختراق هذا المستوى ومواصلة الصعود.

ويواصل الزوج التحرك ضمن موجة تصحيحية صاعدة قوية على المدى القصير، مدعوماً باستمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يمثل دعماً ديناميكياً مهماً، كما تواصل مؤشرات القوة النسبية إصدار إشارات إيجابية رغم استقرارها في مناطق التشبع الشرائي، ما يبقي فرص اختراق تلك المقاومة قائمة إذا استمر الزخم الشرائي خلال تحركاته المقبلة.