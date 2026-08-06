سعر النفط خام برنت يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 06-08-2026

تقدم قليلاً سعر النفط خام برنت (BRENT) في تداولات تتسم بالتقلب خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ويزيد من احتمالات استئناف خسائره في الفترة القريبة المقبلة.