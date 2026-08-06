شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 06-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-06 03:26 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.06
تقدم قليلاً سعر النفط خام برنت (BRENT) في تداولات تتسم بالتقلب خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ويزيد من احتمالات استئناف خسائره في الفترة القريبة المقبلة.