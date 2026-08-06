الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 06-08-2026

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سعر النفط خام برنت يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 06-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-06 03:26 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.06

تقدم قليلاً سعر النفط خام برنت (BRENT) في تداولات تتسم بالتقلب خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ويزيد من احتمالات استئناف خسائره في الفترة القريبة المقبلة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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