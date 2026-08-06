سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يجني أرباحه – توقعات اليوم – 06-08-2026

تراجع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليسارع بجني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي واستئناف مكاسبه من جديد، تلك المكاسب التي نجح خلالها في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يفرض سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد على تحركات السعر في المدى القصير.