الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يجني أرباحه – توقعات اليوم – 06-08-2026

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سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يجني أرباحه – توقعات اليوم – 06-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-06 03:29 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.06

تراجع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليسارع بجني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي واستئناف مكاسبه من جديد، تلك المكاسب التي نجح خلالها في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يفرض سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد على تحركات السعر في المدى القصير.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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