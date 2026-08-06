وول ستريت تغلق على تباين وداو جونز يغلق عند مستوى قياسي جديد

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الأربعاء لكن مؤشر داو جونز الصناعي أغلق عند مستوى قياسي جديد مدعوماً بتزايد الآمال في إحراز تقدم نحو اتفاق سلام مع إيران، بينما سجل مؤشر ناسداك أول تراجع له في خمس جلسات متتالية، متأثراً بهبوط أسهم سبيس إكس وإيه إم دي عقب إعلان نتائجهما الفصلية.

وعلى صعيد التداولات، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 263.18 نقطة أو 0.49% ليغلق عند 54,349.06 نقطة، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13 نقطة أو 0.17% إلى 7,723.52 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بمقدار 221.55 نقطة أو 0.83% إلى 26,363.44 نقطة.

وتراجعت أسهم سبيس إكس بنسبة 13.6% رغم إعلان الشركة تضاعف إيراداتها تقريباً وتقلص خسائرها التشغيلية في أول نتائج مالية لها منذ إدراجها في البورصة، بدعم من نمو أعمال ستارلينك والذكاء الاصطناعي.

كما هبط سهم إيه إم دي بنسبة 7%، رغم توقع الشركة إيرادات فصلية أعلى من تقديرات السوق.

وكانت الأسهم الأمريكية قد بدأت الأسبوع على ارتفاع، إذ سجل كل من داو جونز وستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية جديدة الثلاثاء، بدعم من تراجع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تنامي الآمال بأن تؤدي محادثات السلام إلى اتفاق يخفف الضغوط التضخمية ويقلص احتمالات رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

التفاؤل يتزايد باتفاق وشيك

ذكرت مصادر بأن اتفاقاً مقترحاً بين إيران وسلطنة عمان يمنح طهران السيطرة على حركة السفن الداخلة إلى الخليج عبر مضيق هرمز، في واحدة من أكبر التنازلات المقدمة لإيران حتى الآن.

بيانات اقتصادية

على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر تقرير إيه دي بي تباطؤ نمو وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال يوليو، في ثاني سلسلة من بيانات سوق العمل التي تسبق تقرير الوظائف الحكومي المقرر صدوره الجمعة.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى 54.1 نقطة في يوليو، مقارنة مع 54.0 نقطة في يونيو، لكنه جاء أقل من توقعات المحللين البالغة 54.5 نقطة، مع بقائه فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وتراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر إلى 54.9%، مقارنة مع 58.3% قبل أسبوع، وفقاً لأداة سي إم إي فيد ووتش.