الذهب يقفز أكثر من 4% بدعم من ضعف الدولار وتقييم بيانات اقتصادية

ارتفعت أسعار الذهب على نحو ملحوظ خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة، بينما يواصل المستثمرون متابعة التطورات في الشرق الأوسط بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار التضخم وأسعار الفائدة.

وعلى صعيد التداولات، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 4.3% إلى 4,252.74 دولاراً للأوقية، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 22 يونيو.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 3.7% لتصل إلى 4,305.20 دولاراً للأوقية.

وسجل الدولار الأمريكي مستويات قريبة من أدنى مستوى له أمام الين الياباني خلال ثلاثة أشهر، ما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة، في حين استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب أدنى مستوياتها في أسبوع.

بيانات الوظائف

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر تقرير إيه دي بي للتوظيف في القطاع الخاص أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 44 ألف وظيفة فقط خلال يوليو، وهو ما جاء دون توقعات الاقتصاديين البالغة 70 ألف وظيفة.

وفي المقابل، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، إن هناك حاجة إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية لإعادة التضخم المرتفع إلى المستوى المستهدف عند 2%.

كما صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي، بأنه يرى أن الوقت قد حان لبدء رفع أسعار الفائدة تدريجياً.

ووفقاً لأداة سي إم إي فيد ووتش، تسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ نحو 57% لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر.

وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلباً على جاذبية الذهب، نظراً لأنه أصل لا يدر عائداً.

وتأتي هذه البيانات قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأشمل لتحديد كسار سوق العمل الأمريكي، والتي ستصدر يوم الجمعة القادم.

وفي الوقت نفسه، عززت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أكد فيها أن إدارته أجرت "محادثات جيدة للغاية" مع إيران، التوقعات بإمكانية التوصل قريباً إلى اتفاق ينهي الصراع المستمر منذ خمسة أشهر في المنطقة.