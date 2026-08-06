عقود القمح تقفز مع تزايد مخاوف نقص الإمدادات والجفاف

واصلت عقود القمح الآجلة تحقيق مكاسب قوية، مسجلة أكبر موجة صعود لها منذ أكثر من عام، بعدما ارتفع سعر القمح المتداول في بورصة شيكاغو بنحو 16% خلال يوليو، ليتداول بالقرب من 7 دولارات للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024.

كما سجل قمح الشتاء الأحمر الصلب المتداول في بورصة كانساس سيتي أعلى سعر فوري له منذ أغسطس 2023، مدعوماً بتزايد التحديات التي تواجه الإنتاج.

وتشير أحدث توقعات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن إنتاج الولايات المتحدة من القمح بجميع أنواعه سيبلغ 1.536 مليار بوشل خلال عام 2026، وهو أدنى مستوى للإنتاج الأمريكي منذ أكثر من 50 عاماً.

وكان قمح الشتاء الأحمر الصلب الأكثر تضرراً، إذ يُتوقع أن يبلغ إنتاجه 471 مليون بوشل فقط، بانخفاض 41% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة موجة الجفاف الشديدة التي ضربت السهول الجنوبية.

ضغوط على الإمدادات العالمية

ولا تقتصر الضغوط على الولايات المتحدة، إذ تشهد الأسواق العالمية أيضاً تقلصاً في الإمدادات.

فقد فرضت روسيا قيوداً على حركة الشحن التجاري عبر مضيق كيرتش عقب الهجمات الأوكرانية على السفن، بينما فقدت أوكرانيا ما يقرب من ثلث طاقتها التصديرية عبر البحر الأسود.

وفي أوروبا، أدت موجات الحر التي اجتاحت فرنسا وألمانيا إلى خفض توقعات إنتاج القمح بأكثر من 9%، وهو ما قد يمثل أكبر تراجع في الإنتاج خلال نحو عقدين.

القمح الربيعي أكثر صموداً

في المقابل، أظهر القمح الربيعي أداءً أفضل داخل الولايات المتحدة.

وأشارت نتائج الجولة الميدانية الأخيرة للمحاصيل في ولاية داكوتا الشمالية إلى متوسط إنتاج يبلغ 48 بوشلاً للفدان عبر 218 حقلاً شملها المسح، وهو ما يدعم تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية بإنتاج يبلغ 475 مليون بوشل، بانخفاض يقل عن 5% مقارنة بالعام الماضي.