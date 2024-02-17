شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: توافر اللقاحات البيطرية محلية الصنع.. وتؤكد: عالية الجودة والفعالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توافر الأمصال واللقاحات البيطرية محلية الصنع بجودة عالية سواء من إنتاج معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة أو من إنتاج القطاع الخاص المصري.

يأتى ذلك في ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام بوجود عجز في الامصال واللقاحات البيطرية المستوردة الأمر الذي أدى إلى نفوق الدواجن.

وتهيب الوزارة بالمربين وأصحاب المزارع استخدام الأمصال واللقاحات البيطرية المحلية حيث تتمتع بفعالية عالية وأسعار مناسبة كما أنها تخضع للرقابة الشديدة من الجهات المعنية بالرقابة والمتابعة والتفتيش.

كما تهيب الوزارة وسائل الإعلام تحرى الدقة فى نشر أي معلومات غير دقيقة تثير البلبلة أو تؤثر على جهود الدولة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والتواصل مع الوزارة للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.