الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 09:03 مساءً

تساؤل هام .. هل يلزم الخروج النهائي بعد إنهاء التعاقد مع صاحب العمل اليك التفاصيل

يوجد العديد من التساؤلات من المقيمين في المملكة العربية السعودية عن الخروج النهائي، ويوجد تساؤل هام .. هل يلزم الخروج النهائي بعد إنهاء التعاقد مع صاحب العمل اليك التفاصيل، فمن اللازم الخروج عند انتهاء علاقة العمل بين المقيم والكفيل، فيمكنك عبر موقع لحظات نيوز معرفة هل يلوم الخروج النهائي من المملكة.

هل يلزم الخروج النهائي بعد إنهاء التعاقد مع صاحب العمل

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوضيح انه بعد الانتهاء من علاقة العمل بين الكفيل والمقيم، لابد من الخروج النهائي للمقيم من المملكة أو يقوم بالبحث عن عقد عمل مع كفيل آخر، وذلك كان ردًا على تساؤلات المقيمين في المملكة السعودية.

شروط الخروج النهائي للمقيم في المملكة العربية السعودية

شروط الخروج النهائي للعامل تتطلب مستوفاة الشروط التالية التي وضعتها وزارة العمل:

يلزم أن يكون جواز سفر العامل ساري المفعول لمدة 6 أشهر.

يلزم أن يكون إقامة العامل سارية المفعول أثناء فترة الخروج النهائي.

يجب أن يتم إرفاق طلب التأشيرة بصورة شخصية حديثة.

من اللازم تسديد أي غرامات مترتبة على العامل عند انتهاء صلاحية إقامته.

من اللازم ألا تكون هناك أي مخالفات قانونية ضد العامل في سجلات المخالفات المرورية أثناء فترة الخروج.

من الضروري وجود ختم الكفيل على طلب التأشيرة.

من الضروري وجود الكفيل أو من ينوب عنه مع العامل عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي.

من الضروري إحضار وثيقة مخالصة للوافدين والعاملين في الخدمة المنزلية، والتي تكون معتمدة من مكتب رعاية شؤون الخادمات ومكاتب الاستقدام السعودية.

لابد من تجديد إقامة العامل قبل التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الخروج النهائي.

لابد من ألا يكون العامل يمتلك أي سيارات مسجلة باسمه في النظام.

لابد ألا يكون العامل مسجل تحت حالة الغياب عن العمل أو متهرب، ولا يجب أن يكون هناك بلاغ تهرب صادر ضده من الكفيل.

حقوق المقيم قبل خروجه النهائي من المملكة العربية السعودية

يوجد بعض الحقوق التي يعتبر المقيم يستوفيها قبل خروجه النهائي من المملكة العربية السعودية، وهذه الحقوق تتمثل في الآتي:

يحق للعامل الانتقال إلى عمل آخر شريطة إشعار رب العمل في المدة المتفق عليها في عقد العمل وقبل تاريخ الانتقال بـ 90 يومًا.

يجب أن يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد انتهاء مدة عقد العمل، سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة، وإلا فإنه يكون معرضًا للمساءلة القانونية.

لابد من دفع جميع المستحقات المالية للعامل من قبل صاحب العمل، بما في ذلك الأجور والرواتب.

تأشيرة الخروج النهائي هي من أهم التأشيرات في المملكة العربية السعودية التي يكثر التساؤل عنها من قبل المقيمين في المملكة، لذلك فقد قمنا بالتعرف على هل يلزم الخروج النهائي بعد نهاية علاقة العمل بين الكفيل والمقيم.