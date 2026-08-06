سعر الذهب يصل لهدفنا الثاني مباشرة - توقعات اليوم – 06-08-2026

واصل سعر الذهب (GOLD) صعوده القوي خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى المقاومة 4,300$، وهو آخر الأهداف السعرية التي أشرنا إليها في التحليلات السابقة، مستفيداً من استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل تقديم دعم ديناميكي يعزز من استقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

ورغم استمرار الزخم الإيجابي بدأت مؤشرات القوة النسبية في إظهار تقاطع سلبي، في إشارة إلى احتمال تراجع قوة المشترين وتهدئة وتيرة الصعود خلال الفترة القريبة المقبلة، ما يجعل قدرة الذهب على اختراق تلك المقاومة مرهونة بعودة الزخم الشرائي من جديد.