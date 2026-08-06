الاقتصاد

سعر الذهب يصل لهدفنا الثاني مباشرة - توقعات اليوم – 06-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر الذهب يصل لهدفنا الثاني مباشرة - توقعات اليوم – 06-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يصل لهدفنا الثاني مباشرة - توقعات اليوم – 06-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-06 01:21 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.06

واصل سعر الذهب (GOLD) صعوده القوي خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى المقاومة 4,300$، وهو آخر الأهداف السعرية التي أشرنا إليها في التحليلات السابقة، مستفيداً من استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل تقديم دعم ديناميكي يعزز من استقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

 

ورغم استمرار الزخم الإيجابي بدأت مؤشرات القوة النسبية في إظهار تقاطع سلبي، في إشارة إلى احتمال تراجع قوة المشترين وتهدئة وتيرة الصعود خلال الفترة القريبة المقبلة، ما يجعل قدرة الذهب على اختراق تلك المقاومة مرهونة بعودة الزخم الشرائي من جديد.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا