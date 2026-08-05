أرباح البابطين السعودية ترتفع إلى 151.6 مليون ريال في الربع الثاني 2026

ارتفعت أرباح شركة البابطين للطاقة والاتصالات بنسبة خلال 55.17% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، في ظل زيادة المبيعات وتقليل التكاليف وتحسن هوامش الربح.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفع صافي الربح إلى 151.6 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 97.7 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، يعود إلى زيادة المبيعات بالإضافة إلى التحسن في الإنتاجية وتقليل التكاليف وتحسن هوامش الربح.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 5.79% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 143.3 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 186 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 130.7 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 42.31%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 17.8%، في الربع الثاني من العام الحالي، إلى 809.9 مليون ريال، مقارنة بـ 687.5 مليون ريال، للربع الثاني من العام الماضي.

وكشفت نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2025، ارتفاع صافي الأرباح إلى 294.8 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 185.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 58.578%.