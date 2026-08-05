الاقتصاد

سعر سهم الامارات ريم (ERC) يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 05-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر سهم الامارات ريم (ERC) يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 05-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم الامارات ريم (ERC) يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 05-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-04 22:32 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.04

ارتفع سعر سهم الامارات ريم للاستثمار (ERC) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول السهم بهذا الأداء تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يدعم هذا المسار.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 2.03 درهم، ليستهدف دعمه التالي عند سعر 1.65 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا