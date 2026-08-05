سعر سهم الامارات ريم (ERC) يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 05-08-2026

ارتفع سعر سهم الامارات ريم للاستثمار (ERC) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول السهم بهذا الأداء تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يدعم هذا المسار.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 2.03 درهم، ليستهدف دعمه التالي عند سعر 1.65 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط