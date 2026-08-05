الاقتصاد

سعر سهم دريك آند سكل (DSI) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 05-08-2026

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سعر سهم دريك آند سكل (DSI) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 05-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-04 22:35 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.04

تراجع قليلاً سعر سهم دريك آند سكل (DSI) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليظل السهم مرتكزاً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يعزز من فرص حدوث هذا التعافي على المدى القريب.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 0.228 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 0.256 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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